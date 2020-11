¿Se casarán? ¿Tendrán hijos? La novia de Julián Gil, Valeria Marín, define su futuro con él

View this post on Instagram

Le vida me ha enseñado ha disfrutar del momento, del presente. La muerte me recuerda que ella es lo único garantizado que tenemos como seres vivientes, el mañana no es seguro. – Así que vivan y disfruten de la familia, del amor, del trabajo, de todo y lo más importante vivan su vida y no la de los demás… que la tuya sea suficiente para que no te andes metiendo en la de los demás 🤣💀 yo digo… jajaja – Recordando a toda mi gente que están más vivos que nunca en mi corazón, sabiendo que están ahí en cada paso que doy… sobre todo tú gorda, lo que me dirías con esta foto 🤣🤣🤣🙈🙈🙈