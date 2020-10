Furioso, Julián Gil confirma que ha perdido la patria potestad de su pequeño Matías

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Julián Gil regresó a México para grabar una nueva telenovela de la mano de Juan Osorio, pero no todo son buenas noticias para el veterano actor.

El galán de 50 años volvió de unas románticas vacaciones con su novia, Valeria Marín, en Turquía. A su llegada a territorio mexicano tuvo que acudir a la Ciudad de México para cumplir con su compromiso en la audiencia para conocer el resultado de la patria potestad de su hijo con Marjorie de Sousa.

Lleno de rabia, el nacido en Buenos Aires, Argentina, confesó que perdió ante el juzgado, por lo que acusó de mentirosa a la venezolana, quien hace unos días aseguró que la decisión que se tomaría no era definitiva.

“Se acuerdan de que se dijo que la sentencia había salido el 21 de septiembre, lo dije, lo reconfirmé, no la podía tener en la mano, acabo de salir del tribunal, la sentencia la tengo en mi mano, como lo dije, es una sentencia real, es firme, no como dijeron que no era firme.

“Sí es firme y perdí la patria potestad, no la perdí, me la arrebataron, me la robaron o como le quieran decir”, aseguró en su cuenta de Instagram y situación que retomó el programa de espectáculos “Venga La Alegría”.

Gil dijo que leerá con detalle las 240 hojas sobre el asunto de la pérdida de su hijo Matías, pues aún no pierde la esperanza de recuperar a su retoño de tres años.

“¿No les parece raro que de esto no hablan? Después de casi 4 años acusándome de todo, pero ¿de esto no hablan? Les da vergüenza que la gente sepa que quitaron a mi hijo su derecho de tener un papá”, escribió en sus redes junto a una fotografía del documento.

Fue a mediados de octubre cuando De Sousa aseguró que no podía dar declaración alguna sobre el tema pues no había la seguridad que el pequeño se quedará sin ver a su papá.

“No puedo decir absolutamente nada porque no existe nada firme todavía, por eso la única que puede hablar de esto es mi abogada, y repito, no existe nada firme, así que no puedo decir nada”.

Será en los próximos días cuando se conozca con exactitud la resolución del conflicto que vive Julián Gil y que lo ha aquejado desde hace tiempo.