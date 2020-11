La policía de Filadelfia investiga un presunto complot para atacar el Centro de Convenciones de Pennsylvania

La policía de Filadelfia está investigando un supuesto complot para atacar el Centro de Convenciones de Pennsylvania en Filadelfia, el jueves por la noche, un centro donde se están contando los votos de las elecciones presidenciales, reportó WPVI (Action News).

Action News has learned that police got a tip about a group, possibly a family, driving up from Virginia in a Hummer to unleash an attack at the Convention Center where votes are being counted in Philadelphia.https://t.co/1Vg6b8mq8v

— Action News on 6abc (@6abc) November 6, 2020