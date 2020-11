“No vamos a tolerar más indisciplinas”, Amaury Vergara mostró su molestia por el caso de Villalpando

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Después del escándalo que surgió de una fiesta organizada por el futbolista Dieter Villalpando, el dueño de Chivas, Amaury Vergara habló al respecto por primera vez.

El empresario mostró su molestia y decepción sobre el escándalo que ha rodeado a la institución en los últimos días, sin embargo, afirmó que no fue una decisión difícil el separar a los futbolistas del equipo.

“Nosotros no tenemos ninguna jerarquía para sentenciar a nadie, cualquiera es inocente hasta que no se demuestre en lo contrario y con la información que tenemos es suficiente para atentar contra los valores de Chivas y no vamos a tolerar más esas indisciplinas y esta va más allá, es algo más delicado y no vamos a quedar con los brazos cruzados”, dijo Amaury Vergara en entrevista con ESPN.

“La decisión no fue difícil, lo que fue difícil fue el camino para determinar las consecuencias y algo que escaló a más allá de una indisciplina y fue muy claro y la decisión fue firme y tajante”, añadió.

Vergara también explicó que los jugadores tienen cláusulas en sus contratos sobre buen comportamiento, pero que estas no han sido suficientes.

“Tenemos cláusulas que te protegen de indisciplinas o de cualquier cosa que cause la mala imagen, pero aseguro que cada jugador que llega les hacemos ver cuáles son nuestros valores y Peláez estableció la disciplina como el principal punto, pero la realidad es que no hemos hecho lo suficiente porque han seguido y por eso la cero tolerancia que seguro sentará un precedente”.

El Presidente de Chivas lamentó los actos de Villalpando, asegurando que el solo hecho de que se haya puesto en riesgo la integridad de una mujer lo hace merecedor a salir de la institución.

“El solo hecho de que exista una posibilidad de que una mujer pudo haber sido agredida de alguna forma por uno de nuestros jugadores; ha sido tan fuerte en cómo hemos vivido este problema, para mí este es un parteaguas en lo que vamos a ser en Chivas”.

#Exclusiva 🗣️ @Amauryvz habló para TUDN de la cero tolerancia del club @Chivas hacia las indisciplinas para los jugadores 🐐 📺TUDN

🔴 En vivo pic.twitter.com/gIseFNPk5d — Contacto Deportivo (@ContactoTUDN) November 6, 2020

Amaury Vergara también dijo envió que no tendrán relación con el ahora exfutbolista del Rebaño y que no lo apoyarán en las acciones legales que vengan en su contra.

“El Club Deportivo Guadalajara no tiene ninguna relación absoluta y no la tendremos. No apoyaremos en ninguno de los procesos legales del asunto en el que está involucrado. Mientras yo esté como presidente del equipo este jugador no volverá a jugar en el Club Deportivo Guadalajara”.

Relacionado: