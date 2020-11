Colaborador de CNN no para de llorar en vivo al reaccionar a triunfo de Biden

Un colaborador de la cadena de noticias CNN no pudo controlar el llanto cuando se enteró que el demócrata Joe Biden se convertía este sábado en el presidente electo de Estados Unidos.

A Van Jones, quien fuera asesor del expresidente Barack Obama, se le quebró la voz y se le salieron las lágrimas luego de que medios como el que sirve de analista, proyectaran poco después de 11 a.m. que Biden alcanzó los 270 votos del Colegio Electoral que lo colocan en la Casa Blanca.

Today is a good day.

It’s easier to be a parent this morning.

Character MATTERS.

Being a good person MATTERS.

This is a big deal.

It’s easy to do it the cheap way and get away with stuff — but it comes back around.

Today is a good day.#PresidentBiden#VotersDecided pic.twitter.com/h8YgZK4nmk

— Van Jones (@VanJones68) November 7, 2020