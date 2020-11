Barack y Michelle Obama no caben de la felicidad por victoria de Joe Biden y Kamala Harris

La pareja presidencial estadounidense por dos cuatrienios, Barack y Michelle Obama, celebró por Twitter la victoria de Joe Biden y Kamala Harris en las elecciones luego de que la fórmula demócrata superara antes del mediodía del sábado los 270 votos electorales necesarios para llegar a la Casa Blanca.

“En estas elecciones, bajo circunstancias nunca antes vistas, los estadounidenses acudieron (a votar) en números nunca vistos. Y una vez que cada voto sea contado, el presidente electo Biden y la vicepresidenta electa Harris habrán ganado una victoria histórica y decisiva”, indicó el expresidente en un documento que compartió por Twitter.

Sobre las proyecciones mediáticas de la ventaja irreversible de quien fuera su exvicepresidente, Obama agregó: “Yo sé que hará el trabajo con los mejores intereses de cada estadounidense en el corazón, independientemente de si obtuvo su voto o no. Así que yo exhortó a cada estadounidense a darle la oportunidad y brindarle su apoyo”.

Congratulations to my friends, @JoeBiden and @KamalaHarris — our next President and Vice President of the United States. pic.twitter.com/febgqxUi1y

La exprimera dama, Michelle, destacó el origen negro y indio de Harris, como parte de su felicitación en Twitter. “Estoy más que emocionada que mi amigo @JoeBiden y nuestra primera mujer afroamericana e india @KamalaHarris se encaminan a restaurar la dignidad, competencia y el corazón a la Casa Blanca. Nuestro país lo necesita urgentemente”, compartió Michelle.

I’m beyond thrilled that my friend @JoeBiden and our first Black and Indian-American woman Vice President, @KamalaHarris, are headed to restore some dignity, competence, and heart at the White House. Our country sorely needs it. pic.twitter.com/yXqQ3tYRoa

— Michelle Obama (@MichelleObama) November 7, 2020