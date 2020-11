Joe Biden dice que gobernará para todos los estadounidenses en mensaje por Twitter

El presidente electo Joe Biden dijo sentirse honrado de que lo hayan escogido como el próximo inquilino de la Casa Blanca y prometió gobernar para todos los estadounidenses.

“Estados Unidos, estoy honrando de haber sido escogido para liderar nuestro gran país. El trabajo que tenemos por delante será duro, pero les prometo a ustedes esto: yo seré un Presidente para todos los estadounidenses- independientemente de si votaste por mí o no. Yo mantendré la fe que has puesto en mí”, manifestó por Twitter el demócrata a poco de que las proyecciones de medios nacionales lo ubicaran como ganador en la contienda tras superar la cifra de 270 votos del Colegio Electoral.

El mensaje está acompañado de un video en el que se muestran las diversas caras de los estadounidenses de la clase trabajadora con música de fondo de la banda sonora de la canción “America The Beautiful” de Ray Charles.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.

The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.

I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8

— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020