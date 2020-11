Choque mortal en San Bernardino deja dos fallecidos en el Freeway 10

Un conductor presuntamente menor de edad habría chocado a un vehículo por detrás matando a sus ocupantes cuando conducía a toda velocidad la madrugada del pasado domingo en San Bernardino, California.

El accidente fue reportado a las 2:08 minutos de la madrugada del domingo en los carriles sentido este del Freeway 10 a la altura de San Dimas, de acuerdo con la Policía de Caminos de California (CHP).

Two people, a 30-year-old woman and a 40-year-old man, were killed when their car was rear-ended by a speeding teenage driver on the 10 Freeway in San Bernardino, according to the CHP. https://t.co/tmFznNvVj2

— NBC Los Angeles (@NBCLA) November 9, 2020