Líder republicano del Senado respalda que Trump no reconozca victoria de Biden y emprenda batalla legal

El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, hizo público este lunes su respaldo a la decisión del presidente Donald Trump de emprender acciones legales contra los resultados electorales que dieron la victoria al presidente electo Joe Biden.

McConnell, que consiguió conservar su escaño en la Cámara Alta, considera que el magnate está “cien por cien en su derecho” de solicitar un nuevo conteo y de impugnar las elecciones. Sin embargo, Trump no ha aportado evidencia de fraude electoral.

McConnell acknowledges that the election led victories to GOP senators and House members. But for presidential race, he says "no states have yet certified their election results" and Pres. Trump is "100% within his rights" to weigh legal options. He makes no mention of Joe Biden pic.twitter.com/X8rZUXVaOA

En su intervención ante el Senado, el republicano repitió el mantra de “los votos legales” en el que Trump ha insistido en los últimos días, a pesar de que tampoco tienen argumentos para justificar que unos sufragios sean legales y otros no.

El senador demócrata Chuck Schumer rebatió a McConnell recordándole que “las demandas deben estar fundamentadas en hechos y evidencias. Y no se equivoque, no ha habido evidencia de ningún fraude electoral significativo o generalizado. Joe Biden ganó esta elección [de manera] justa y honesta. Los márgenes de su victoria crecen día a día”.

Chuck Schumer: "Lawsuits must have basis in facts and evidence. And make no mistake, there has been no evidence of any significant or widespread voter fraud. Joe Biden won this election fair and square. The margins of his victory are growing by the day." https://t.co/CynbfQx2jw pic.twitter.com/1AsinyihnN

