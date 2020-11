‘Tata’ Martino responde si realmente Lionel Messi manda en el Barcelona

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Recientemente el ex Director Deportivo del Barcelona, Andoni Zubizarreta, dijo que Gerardo Martino y Lionel Messi no tenían buena relación.

“El Tata, cuando estaba en el Barça, le decía a Leo: ‘Ya sé que si usted llama al presidente me echa, pero coño, no hace falta que me lo demuestre todos los días. Ya lo sé”, afirmó Zubizarreta.

Ahora, el DT de la Selección Mexicana dijo que él jamás mencionó esas palabras y si hubiese tenido algún mensaje contra Messi, se lo habría hecho saber.

“Yo nunca expresé esas palabras. Eso corre por cuenta del ex Director Deportivo Zubizarreta, por lo que leí, en una nota con Vicente Del Bosque. Y en todo caso, si yo tuviera algo que decir ahora o antes, se lo hubiera dicho al futbolista. Nunca salieron de mi boca esas palabras. No tengo nada que decir al respecto”, dijo Martino a Telemundo.

Lo que dijo Gerardo Martino, DT de @miseleccionmx sobre Messi pic.twitter.com/nNXP5C4fG7 — Miguel Gurwitz (@Miguel_Gurwitz) November 6, 2020

El técnico argentino fue cuestionado si es difícil dirigir a La Pulga, pero le dio “la vuelta” a la pregunta.

“Es una cuestión del pasado. Ahora soy entrenador de México. Yo creo que las personas tenemos que hacer y decir las cosas en el momento en el que estamos en el lugar. Después no tiene ninguna validez. Yo ya me expresé en esos momentos y no hay nada que cambie mi opinión. Hace mucho pasó mi estadía en Barcelona. No hay nada que agregar. Para mí, teniendo 14 años como entrenador, llegar a Barcelona fue todo un aprendizaje. Nadie me dijo cómo iba a ser llegar a Barcelona”, dijo Martino.

