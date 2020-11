La tormenta tropical Eta trae fuertes vientos a la costa oeste de Florida antes de tocar tierra

Después de convertirse brevemente en huracán el miércoles por la mañana, Eta se ha debilitado levemente y ahora es una tormenta tropical de alto nivel con vientos sostenidos de 65 mph.

Eta deambuló por el sureste del Golfo de México durante unos días, pero ahora se dirige hacia tierra de nuevo, el jueves por la mañana, en la costa oeste de Florida.

Con la caída de Eta por debajo de la fuerza de un huracán, se ha eliminado la vigilancia de huracanes para partes de la costa oeste de Florida.

Todavía se esperan vientos con fuerza de tormenta tropical esta noche a lo largo de la costa del Golfo de Florida.

Las fuertes lluvias continuarán extendiéndose por el oeste y centro de Florida. También es posible que se produzcan inundaciones urbanas y repentinas adicionales en el sur de Florida.

Se esperan condiciones de tormenta tropical a lo largo de partes de la costa del Golfo de Florida hasta el jueves por la mañana, con peligro de marejada ciclónica potencialmente mortal en esta región, incluida la Bahía de Tampa.

10 PM EST Nov. 11th Key Messages for Tropical Storm #Eta: Tropical Storm conditions are expected along portions of the Florida Gulf Coast through Thursday morning with a danger of life-threatening storm surge in this region including Tampa Bay. Latest: https://t.co/lQ8WhA2D3G pic.twitter.com/vBwtioUG01 — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 12, 2020

A las 10:00 pm ET la tormenta se hallaba a unas 55 millas al oeste de Saint Petersburg y a 60 millas al oeste de Tampa, con vientos máximos sostenidos de 65 mph y una velocidad de traslación de 12 mph, según el parte Nro. 47 del Centro Nacional de Huracanes.

Bayshore Boulevard is now undrivable both ways in Tampa, with the lanes furthest from the water being knee deep in some points. One driver just got stuck. @TB_Times #Eta pic.twitter.com/z1YYn4WeB4 — Josh Fiallo (@ByJoshFiallo) November 12, 2020

Los vientos con fuerza de tormenta tropical han estado impactando el oeste de Florida durante toda la tarde y continuarán hasta el miércoles por la noche. Se informó una ráfaga de viento de 60 mph en Punta Gorda, Florida, así como ráfagas de viento de hasta 55 mph en San Petersburgo.

A look at the impacts in #StPetersburg from #Eta as it makes its way to the west coast of Florida and #TampaBay Flooded streets, homes, power outages, coastal erosion, all possible with this storm. @breakingweather @accuweather pic.twitter.com/t6MXluWTeY — Jonathan Petramala (@jpetramala) November 11, 2020

Eta ya está trayendo fuertes lluvias a lo largo de la costa oeste de Florida y también es posible que se produzcan tornados a medida que las bandas exteriores de Eta continúan avanzando hacia la costa.

Tornado Warning including Sarasota FL, Bradenton FL, Ruskin FL until 5:30 PM EST pic.twitter.com/YzDVwbdYKP — NWS Tampa Bay (@NWSTampaBay) November 11, 2020

Además de los vientos con fuerza de tormenta tropical y las ráfagas de hasta la fuerza de un huracán, gran parte del oeste y centro de Florida recibirá de 2 a 6 pulgadas de lluvia hasta el jueves.

Alertas actuales

Una advertencia de tormenta tropical está vigente para una parte de la costa oeste de Florida desde Boca Grande al norte hasta el río Suwannee, y también desde la línea norte del condado de Flagler-Volusia hasta St. Andrews Sound, Georgia. Esta advertencia incluye Tampa-St. Petersburg, Sarasota y Jacksonville.

También se emitió una advertencia de marejada ciclónica para la costa oeste de Florida desde Bonita Beach hasta el río Suwannee, incluidos Tampa Bay y Charlotte Harbor. Esto significa que se espera o se producirá una inundación del Golfo.

Se pronostica que Eta tocará tierra cerca o al norte de Tampa-St. Pete el jueves por la mañana temprano.

La lluvia y los vientos racheados ya han llegado mucho antes de su llegada a tierra y esas condiciones continuarán hasta el jueves.

Se espera que Eta se mueva hacia el noreste, sobre el oeste del Atlántico, tarde el jueves o temprano el viernes.