Senador de California anuncia que introducirá un proyecto de ley para descriminalizar las drogas psicodélicas

California podría ser el próximo estado en buscar una descriminalización de la sustancia psicodélica que se encuentra naturalmente en los conocidos popularmente como “hongos mágicos”, según el Senador Scott Wiener.

El demócrata de San Francisco reveló en un mensaje en Twitter que planea presentar un proyecto de ley que plantee la descriminalización de la sustancia alucinógena en el estado. “Ésta sustancia ha demostrado tener un gran aporte en el campo médico tratando la depresión, el PTSD y otras condiciones”, afirmó el político progresista.

“Cuando el periodo legislativo inicie, presentaré un proyecto de ley para legalizar estas drogas psicodélicas”, agregó en la publicación.

1/ When the Legislature reconvenes, I’ll introduce legislation to decriminalize psychedelic drugs. These drugs have been shown to have medicinal value treating depression, PTSD & other conditions.

We need to stop criminalizing drug use & addiction. https://t.co/aWie5VF2iA

