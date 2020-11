Confrontación en el Freeway 110 de Los Ángeles deja a dos personas heridas por arma de fuego

El pasado martes una discusión entre dos conductores en el Freeway 110 de Los Ángeles terminó a balazos luego de que los ocupantes de uno de los vehículos abriera fuego desde uno de los autos en movimiento hiriendo a dos personas.

De acuerdo con información del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), el incidente ocurrió aproximadamente a las 2:45 de la tarde del pasado martes en los canales con dirección norte del Freeway 110 a la altura de Manchester Avenue.

A search was underway after a driver was shot at on the 110 Freeway in the South Los Angeles area, leaving two people in the car with injuries, authorities said. https://t.co/Tqog4iZIKo

El carro desde el que se originaron los disparos tenía cuatro personas a bordo, de acuerdo a las víctimas involucradas en el incidente. El conductor que recibió los disparos salió de la autopista en Slauson Avenue y reportó el incidente a la Policía.

El hombre tras el volante del auto baleado recibió un impacto de bala en el torso y la mujer que iba de copiloto resultó herida en el codo, pero ambos fueron trasladados al hospital por los bomberos de Los Ángeles.

