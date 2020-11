¿En defensa propia? Familiar del hispano que presuntamente mató a un sargento en Houston asegura que solamente se defendió

TEXAS – El hombre que fue arrestado por presuntamente haber asesinado a un sargento de la Policía de Houston el lunes se presentó en corte, donde un juez le entabló una fianza de $500,000 dólares.

El sospechoso Robert Soliz, de 24 años, apareció en una corte del Condado Harris el miércoles a las 4 pm. Soliz enfrenta cargos por el asesinato del sargento Sean Ríos.

La muerte de Ríos ocurrió este lunes por la tarde en las instalaciones del motel Taj Inn & Suites, ubicado en el 7766 North Freeway a eso de las 1:30 pm. Soliz fue arrestado el martes en la carretera I-10 a la altura de la calle Gessner.

El jefe de la Policía de Houston, Art Acevedo, informó que aparentemente el incidente mortal se trata de un caso de ira al volante que terminó con un tiroteo entre Soliz y Ríos.

En una entrevista con ABC13, un familiar de Soliz asegura que su pariente actuó en defensa propia y que fue el sargento quien se acercó con pistola en mano hacia Soliz. El familiar que dio las declaraciones pidió no ser identificado.

La Policía sigue buscando a una segunda persona que estuvo presente durante el altercado.

Documentos de la corte muestran que Soliz tiene un extenso historial criminal desde el 2014 que incluye asalto, posesión de drogas, amenazas terroristas y posesión de armas. Este febrero Soliz fue arrestado por cargar una pistola en su vehículo sin tener permiso y en el pasado fue registrado como un miembro de pandilla.

We are still looking for this person of interest seen speaking with Soliz and driving a black pickup truck. Anyone with information on this male should call HPD Homicide at 713-308-3600 or @CrimeStopHOU at 713-222-TIPS. #hounews pic.twitter.com/ZFasZJtE1N

— Houston Police (@houstonpolice) November 11, 2020