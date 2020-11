Un hispano es arrestado por el asesinato de un policía de Houston; aparentemente se trata de un caso de ira al volante

TEXAS – El jefe de la Policía de Houston Art Acevedo informó que un operativo de agentes federales, estales y locales terminó con el arresto de la persona que presuntamente baleó de muerte al sargento Sean Ríos este lunes en el norte de la ciudad.

Según la Policía, el arresto se ejecutó en la autopista Katy Freeway a la altura de la calle Gessner.

El arresto ocurrió durante una parada de tráfico donde oficiales detuvieron al sospechoso, quien fue identificado como Robert Solís.

La Policía se encuentra trabajando con la Fiscalía para imputarle cargos de homicidio agravado.

La muerte de Ríos ocurrió este lunes por la tarde en las instalaciones del motel Taj Inn & Suites, ubicado en el 7766 North Freeway a eso de la 1:30 pm.

Acevedo informó que aparentemente el incidente mortal se trata de un caso de ira al volante que terminó con uno de los involucrados haciendo disparos contra el otro, quien resultó ser el sargento Ríos.

La policía sigue buscando a una segunda persona que estuvo presente durante el altercado.

Still photos of the person of interest in the murder of Sgt. Sean Rios. pic.twitter.com/pW5DfQdITM

