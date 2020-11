No vengo a tomarme la foto, señala AMLO al recorrer zonas inundadas en Tabasco

El Presidente de México Andrés Manuel López Obrador regresó a Tabasco, estado perjudicado por las inundaciones donde la Coordinación Nacional de Protección Civil reportó más de 160 mil personas afectadas.

El mandatario mexicano aseguró que no le va a faltar apoyo a la gente además de anunciar que ya se cuenta con un Plan Integral que estará destinado a apoyar Tabasco, Chiapas y Veracruz.

Ante los señalamientos en su contra de que no se mete caminando a las zonas afectadas por las inundaciones en Tabasco, señaló que toda su vida ha apoyado a sus paisanos en situaciones difíciles.

“¿Cómo voy a venir aquí para tomarme la foto?, ir a una colonia con unas botas que sé que no me van a cubrir y que me voy a mojar para ir a entregar una despensa y que me tomen una foto. A lo mejor los que nunca han hecho eso, pues tienen que mostrarlo, además yo soy liberal, y la biblia dice que lo que da la izquierda no tiene por qué saberlo la derecha”, afirmó.

Señaló que en sexenios anteriores los presidentes sólo acudían a las zonas afectadas para tomarse foto, en cambio, dijo, él ha demostrado que sí ha apoyado a la gente.

“Yo aquí en Tabasco soy como un pez en el agua, me muevo como pez en el agua, desde mi infancia, pero he padecido, he enfrentado, he ayudado en muchas inundaciones… Viví en Nacajuca… Y claro que me mojaba, yo andaba con el agua, no a la cintura, sino al pecho, en los pantanos ayudando a la gente. Entonces, me he mojado siempre”, señaló.