Chiquis Rivera y su ajustadísimo vestido que marcan todas sus curvas

Chiquis Rivera se ha vuelto en toda una modelo curvy y lejos de sentirste acomplejada de sus curvas, ella las presume. La intérprete de “Me Vale” es una chica que inspira a todas las personas a ser seguras de si mismas.

En un nuevo video, la juez de “Tengo Talento, Mucho Talento” modeló por el escenario del programa. Para la ocasión, Chiquis se puso un vestido ajustadísimo a su figura que marcó todas esas curvas voluminosas.

No hay duda que Chiquis es toda una mujer empoderada y su atuendo le dio esa confianza para poder bailar, taconear y darse unos giros en el video que compartió en Instagram. La luz que brilla en la mirada de la famosa no se puede negar, cosa que podría hablar de su gran estado de anima ahora tras los escándalos en los que se vio envuelta hace unas semanas.

Chiquis ha dado la apariencia de que es una mujer fuerte y sus acciones lo han demostrado. Recientemente reveló porque se había quitado el apellido Rivera como artista.

“Quiero que la gente me conozca por Chiquis, no nada más por mi apellido, no nada más por lo que han escuchado”, dijo la cantante a People en español.

“No es que no esté orgullosa de mi familia —porque la verdad es una familia muy trabajadora, talentosa— pero sí quiero que me vean como Chiquis. No quiero que suene mal, amo a mi familia. Quiero mucho a mi familia y respeto todo lo que han logrado. Pero quiero hacer mi propio camino”, agregó.