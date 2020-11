Danny DeVito cumple 76 años: ¿qué ha sucedido con la carrera del talentoso actor?

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Danny DeVito está puesto entre uno de los actores más versátiles de Hollywood, capaces de interpretar cualquier papel para el que se le solicite, sin importar la complejidad del mismo.

Nacido en Neptune, Nueva Jersey, el italoamericano cumple hoy 76 años, tras una larga carrera en el cine, la televisión y el teatro.

Fue su participación en la serie “Taxi”, de 1980, lo que lo llevó a llevarse las palmas por su actuación, pues por su papel en dicha obra se llevó un Emmy y un Globo de Oro.

Uno de sus papeles más importantes fue en “Batman Regresa” junto a Tim Burton, para hacer a su icónico “Pingüino”, también estuvo con el extrovertido director en “¡Marcianos al Ataque!”, “El Gran Pez” y “Dumbo”.

Se sentó en la silla del director para realizar filmes como “Tira a Mamá del Tren” con Billy Crystal y “Gemelos”, teniendo como protagonista a Arnold Schwarzenegger.

Pero también DeVito se las ha dado de productor pues en 1991 fundó Jersey Films, de donde surgieron películas como “Pulp Fiction”, “Matilda”, “Ein Brockovic”, “Mi Novia Polly”, entre otras entregas.

Pero la multidiversidad de talentos de Danny no solo se da en el séptimo arte, pues también estuvo como actor en el video “Steal my Girl” junto a la banda One Direction, lo que habla de que papel que le pongan, papel que hace.

El cumpleañero se casó en 1982 con la actriz Rhea Perlman con la quien procreó a tres hijos: Lucy Chet, Grace Fan y Jacob Daniel. Los problemas los llevaron a separarse en 2012, reconciliarse en 2013 y volver a terminar en 2017, siendo esta la definitiva. Sin embargo, su gran amistad y amor los ha llevado a seguir estando casados pues se apoyan el uno al otro.

Tras haber estado en “Dumbo”, DeVito tuvo un papel menor en “Jumanji: The Next Level” y estrenó una cinta en la plataforma Disney Plus, titulada “The One and Only Ivan” donde presta su voz como el perro “Bob”.

Asimismo, y desde el 2005, Danny estelariza una comedia llamada “Siempre hay Sol en Filadelfia” la cual ya va por su temporada 15 y que lo ha mantenido activo desde ese entonces.

Es así como, a pesar de ser una personal con un padecimiento físico, pues nació con un trastorno que le afectó en su crecimiento óseo, Danny DeVito sigue maravillando a las nuevas generaciones con sus actuaciones.