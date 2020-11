Trump anuncia que ha “despedido” al jefe de ciberseguridad, que dijo que las elecciones fueron seguras

El presidente Donald Trump dijo este martes en Twitter que había despedido al jefe de ciberseguridad, Christopher Krebs, que lideró la protección de las elecciones contra la interferencia extranjera y el fraude. El mandatario continúa así con la purga contra cargos de Seguridad Nacional (DHS) que comenzó tras las elecciones.

En el tuit en el que anunciaba el despido, el presidente puso en duda la integridad y el trabajo de Krebs y volvió a cuestionar (sin evidencia) las elecciones. La red social advirtió que “esta afirmación sobre fraude electoral es controvertida”, como viene haciendo durante una semana con los mensajes que el presidente publica sobre el tema.

The recent statement by Chris Krebs on the security of the 2020 Election was highly inaccurate, in that there were massive improprieties and fraud – including dead people voting, Poll Watchers not allowed into polling locations, “glitches” in the voting machines which changed…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 18, 2020