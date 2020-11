Biden se reúne virtualmente con trabajadores de salud que piden su ayuda por la pandemia

El presidente electo Joe Biden celebró una mesa redonda virtual el miércoles con trabajadores de atención médica de primera línea, mientras se prepara para abordar la crisis de COVID-19 en Estados Unidos.

Un bombero, una enfermera, una enfermera escolar y un trabajador de atención médica a domicilio compartieron con Biden cómo han sido sus experiencias durante los últimos meses, mientras luchan por encontrar suficiente equipo de protección personal y ven sufrir a sus colegas.

El presidente electo dijo en un tuit: “Los trabajadores en la primera línea de esta pandemia están haciendo extraordinarios sacrificios todos los días. Merecen líderes que los escuchen y trabajen tan duro por ellos como lo están por sus comunidades. Como presidente, eso es exactamente lo que haré.”

The workers on the frontlines of this pandemic are making extraordinary sacrifices every single day. They deserve leaders who will listen and work as hard for them as they are for their communities. As president, that’s exactly what I’ll do. pic.twitter.com/wDu0p3sUQ2

— Joe Biden (@JoeBiden) November 18, 2020