Expelotero de los Rays que mató a su padre con un bate evita la pena de muerte

Brandon Martin, quien en 2015 asesinó a tres hombres, incluyendo su padre, no fue enviado a la pena capital, pero pasará el resto de sus días tras las rejas.

Una corte superior del Condado Riverside, en el sur de California, sentenció al exbeisbolista profesional a cadena perpetua sin libertad condicional.

Martin, un súper prospecto de los Tampa Bay Rays que llegó a ser comparado con Derek Jeter hace una década, utilizó un bate con su nombre grabado, para apalear a su padre Michael Martin, a Ricky Andersen y Barry Swanson, este último un empleado de alarmas que había llegado a la casa del padre en Corona a hacer una instalación debido a amenazas previas del atleta.

El jurado deliberó por casi dos días para alcanzar el veredicto luego del juicio. La condena formal se realizará el 29 de enero.

