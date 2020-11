Corte Suprema despejó la vía para la octava ejecución federal de 2020

La octava pena de muerte federal se ejecutó finalmente en la noche del jueves en el penal de Terre Haute, en Indiana.

Orlando Hall, de 49 años, fue ejecutado a las 11:47 pm., después de recibir una inyección letal en el complejo penitenciario federal en Terre Haute, Indiana, reportó el periodista Jordan Kudisch de la emisora local de Indiana WTHI-TV10, que fue testigo de la ejecución.

Orlando Hall has been executed at the federal prison in Terre Haute, making him the eighth person put to death by this year.

— WTHI News10 (@WTHITV) November 20, 2020