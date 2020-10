Salvadoreño acusado de matar a un policía de Houston enfrentará la pena de muerte; estaba ilegalmente en el país

TEXAS – La fiscal del Condado Harris Kim Ogg anunció que se le entablarán cargos de asesinato capital al salvadoreño Elmer Manzano, quien se encuentra acusado de haber baleado de muerte a un policía de Houston este martes durante un presunto caso de violencia doméstica.

Ogg aseguró que su oficina buscará la pena de muerte en contra de Manzano.

Cargos federales también han sido entablados por las autoridades, incluyendo posesión de un arma por un criminal registrado, según informó la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos.

My office has charged Elmer Manzano with being an alien in possession of a firearm and as a felon in possession of a firearm.

