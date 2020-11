Identificadas las dos víctimas que murieron en una mansión ofertada en Airbnb en Miami

Todavía hay muchas dudas entorno a la extraña muerte de dos jóvenes en una mansión de lujo del sur de Miami que se ofrecía en Airbnb entorno a $850. Jessica Moye, de 26 años, y Tyrone Coleman, de 23, son las dos víctimas que aparecieron sin vida y que fueron encontradas por personal de limpieza.

Thomas Jones, que consideraba a Moye como si fuera su hija porque la crió, explicó que solían hablar regularmente. Se enteró que estaba abierta una investigación sobre unas muertes en una mansión de Kendall y ahí empezó a ponerse nervioso ya que la joven no contestaba a sus llamadas.

UPDATE: On Thursday, police identified the man as Tyron Coleman, 23, and the woman as Jessica Moye, 26. Police said they were investigating the deaths as a homicide. https://t.co/UPZohgWFVL

— Miami Herald (@MiamiHerald) November 19, 2020