Policía y FBI responden a tiroteo con heridos en centro comercial de Wisconsin

Decenas de patrullas de policía, ambulancias y equipos de emergencia han acudido este viernes por la tarde al centro comercial Mayfair Mall en la localidad de Wauwatosa, a unas 7 millas de Milwaukee, en Wisconsin, por un “incidente de emergencia”.

Se trata de un tiroteo, según ha dicho el alcalde, Dennis McBride, a la cadena ABC News.

Varias personas han resultado heridas, pero ninguna de gravedad, según el alcalde, y el presunto agresor sigue prófugo. Noticias Telemundo no había podido confirmar por otras fuentes estos detalles.

Police are actively working an incident at Mayfair Mall. These pictures were provided by Joshua Gresl. He was inside during the incident pic.twitter.com/kchdNsYZHn

— Adriana Mendez (@AdrianaMendez) November 20, 2020