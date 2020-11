5 Escándalos en la carrera de Lupita Jones, la polémica ex Miss Universo

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Lupita Jones ha estado en el ojo del huracán en los últimos días luego de protagonizar un fuerte problema con Sofía Aragón. Las declaraciones de la ex Miss Universo detonaron las críticas y por ello tuvo que cambiar su actitud.

Pero este no ha sido el único escándalo al que se ha enfrentado Jones, te dejamos algunos más que han dejado huella en la carrera de la reina de belleza.

1. El sabotaje

La representante de México en el año 2017, Denisse Franco, explicó que nunca recibió apoyo de Lupita durante la participación de los certámenes de belleza y la culpó de haberla saboteado para que no llegara a la final.

2. El triunfo robado

Diana Leal Herrera, quien fue ganadora de Nuesta Belleza Puebla en el año 2016, demandó a Lupita porque supuestamente le había quitado la corona cuando descubrió sus raíces indígenas. Y es que meses después de su triunfo, la sustituyeron declarando “indisciplina”.

3. Sus conflictos con Ximena Navarrete

No es secreto que la Miss Universo 2010 no lleva una buena relación con Lupita y es que en el 2015 salió a la luz que Navarrete no se dejaba asesorar por ella. Esto se debió a que Jones no había defendido a sus connacionales tras las desafortunadas declaraciones de Donald Trump contra los mexicanos y latinoamericanos. Jones declaró que Ximena nunca se había dejado asesorar.

4. Lo que opina sobre las mujeres transgénero

Como directora de Miss Universo en México, Jones no apoyó la participación de candidatas transgénero en los certámenes de belleza. Lupita dijo que “debía acatar las reglas de la competencia pero a nivel personal no estaba de acuerdo”. La ex reina de belleza dijo que “no había igualdad de condiciones”, lo que le trajo varias críticas por cerrar a aquello.

5. El suicidio que vendría después

Una mujer transexual respondió a las declaraciones de Jones y le envió un desgarrador mensaje. Poco después fue encontrada sin vida en su vivienda, aparentemente se había suicidado. La ex Miss Universo respondió diciendo que “no podía hacerse responsable de las decisiones de los demás”. Este desafortunado hecho le trajo igualmente críticas y comentarios de todo tipo.

