Qué frases atraen la energía negativa y hay que eliminar de nuestro vocabulario

Cuando atravesamos por una mala racha o difícil situación es común que nos digamos a nosotros mismos frases nada alentadoras que lo único que hacen, lejos de animarnos, es hundirnos más en nuestra negatividad.

Evitar esas oraciones que repetimos cada que cometemos errores podría cambiar nuestra mentalidad y mejorar nuestra perspectiva de vida. El sitio The Happening enlistó, en un interesante artículo, las frases que usualmente decimos al equivocarnos y cómo contrarrestar ese diálogo que no nos lleva a nada bueno.

“Qué tonto soy”

Cada que cometemos una equivocación o no comprendemos algo de inmediato se nos viene esta frase a la cabeza. Es mejor sustituirla por “no comprendo del todo ahora” porque estamos aclarando que podemos cambiarlo. Recuerda que lo importante es aprender de nuestros errores.

“Ya debería estar” o “Debería ser”

Si aún no has conseguido las metas que te propusiste puede causarte conflicto, sin embargo, no es del todo malo. Significa que estas consciente de la realidad y podrías sustituir esta frase por “elijo estar en”.

“Todo es mi culpa”

Es bueno responsabilizarse de nuestras acciones, pero adjudicarse las culpas de los demás es malo. Lo único que tenemos que hacer es asumir lo que nos corresponde a nosotros y nada más.

“No debí hacer eso”

Si bien arrepentirse es un paso hacia el crecimiento personal, vivir en el pasado no es nada bueno. Hay que seguir adelante y aprender de cada experiencia. Mejor di “si no hubiera pasado eso, no habría aprendido/hecho/conocido a…”

“Los demás creen que soy”

La realidad es que no tenemos la capacidad para saber qué piensa cada persona de nosotros. Imaginarnos qué creen que somos son solo suposiciones. Muchas veces nosotros somos nuestros jueces más duros.

