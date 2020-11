“El Undertaker descansa en paz”: así se despidió de los cuadriláteros el luchador

Desde la noche de este domingo el “Undertaker descansa en paz”, así lo aseguró Mark Calaway quien se retiró de los cuadriláteros tras una carreras de 30 años.

Tres décadas duró la carrera del enterrador más famoso del mundo, el Undertaker se retira como un maestro para miles de nuevas superestrellas dejando en la mente de todos los fanáticos de la lucha libre su racha en Wrestlemania, sus icónicas entradas, su música, su ojos en blanco y si va convertido en una leyenda.

Durante el evento Survivor Series los reflectores se los llevó el Undertaker, quien después de 30 años puso fin a su histórica carrera. La despedida del Hombre Muerto estuvo engalanada por leyendas de la talla de Mick Foley, Kane, Ric Flair, Triple , Shawn Michaels, Kevin Nash, entre muchas otras estrellas.

"My time has come to let The @undertaker Rest In Peace."#ThankYouTaker #FarewellTaker #SurvivorSeries pic.twitter.com/vIZShTdwmi

— WWE (@WWE) November 23, 2020