Adebayo Akinfenwa ‘el futbolista más fuerte del mundo’, está muy cerca de llegar a la WWE

A diferencia de otras disciplinas, el fútbol no requiere que sus jugadores tengan un físico impresionante rodeado de músculos, sin embargo, hay jugadores como Adebayo Akinfenwa quienes dedican muchas horas al gimnasio y tienen un físico imponente.

Gracias a su espectacular complexión, Akinfenwa es considerado el futbolista más fuerte del mundo y esto se ve reflejado en su carta de FIFA 21 donde presume un increíble 97 de fuerza. A sus 38 años, el retiro de Akinfenwa se ve cada vez más cercano, pero el futbolista ya tiene su plan para cuando cuelgue los botines: ser un luchador de WWE.

En entrevista para talkSPORT, el jugador de la EFL reveló que ya ha tenido acercamientos con Vince McMahon para un posible futuro en la WWE y desea participar en el Royal Rumble: “He recibido un par de llamadas recientemente con respecto a eso. Estaré haciendo un seguimiento de ello pronto, por lo que podría subir o bajar según el resultado. No puedo decirles un porcentaje directo, pero es algo que realmente me apasiona”.

WWE have their eyes on @DaRealAkinfenwa 👀 https://t.co/htPehrHWlB

Por si esto fuera poco, Adebayo publicó un video este viernes en el que se dice listo para ser elegible por la WWE.

I’m declaring myself for the #WWEDraft. Hit me up, I’m ready @DMcIntyreWWE #BMO #Wrestler2021 😂💪🏿💪🏿 pic.twitter.com/GarbCd6lJI

— daRealAAkinfenwa (@daRealAkinfenwa) October 8, 2020