Luto en la WWE: Fallece Joseph Laurinaitis, el legendario Road Warrior Animal

La lucha libre estadounidense está de luto, pues se ha dado a conocer el lamentable fallecimiento de Joseph Laurinaitis, mejor conocido como Road Warrior Animal, la noche de este martes.

De acuerdo a informes que la policía dio a TMZ, el luchador falleció en el Resort Tan-Tar-A de Osage Beach, Missouri. El cuerpo policial recibió una llamada a las 11:49 de la noche por parte de la esposa de Joseph pero al momento en que los uniformados llegaron el luchador ya había sido declarado muerto por personal de emergencia. Se desconocen las causas de su muerte.

WWE is saddened to learn that Joe Laurinaitis, known to WWE fans as Road Warrior Animal, has passed away.

WWE extends its condolences to Laurinaitis' family, friends and fans. https://t.co/hurorEDVff

— WWE (@WWE) September 23, 2020