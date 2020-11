VIDEO: Joe Burrow se lesiona y se perderá el resto de la campaña

El quaterback novato de los Cincinnati Bengals y uno de los jugadores de con mayor futuro, Joe Burrow se lesionó de gravedad y se perderá el resto de la campaña.

El mariscal de campo Joe Burrow, el número uno del pasado Draft de la NFL, se lesionó a principios del tercer cuarto cuando dos linieros de Washington lo golpearon después de lanzar un pase.

Su pierna izquierda se dobló y no pudo poner ningún peso sobre ella, terminando su día con 22 de 34 pases para 203 yardas y una anotación.

La lesión termina la temporada de Burrow, quien escribió en sus redes “Gracias por todo el amor. No pueden deshacerme de mí tan fácilmente. Nos vemos el año que viene”.

Thanks for all the love. Can’t get rid of me that easy. See ya next year✊

— Joey Burrow (@JoeyB) November 22, 2020