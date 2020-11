Horrenda fractura de Kyle Allen, el quarterback de Washington

La NFL nos vuelve a dar otra escalofriante imagen, ahora fue el turno de quarterback de Washington, Kyle Allen que sufrió una fractura.

La fractura de Kyle Allen fue muy parecida a la que sufrió Dak Prescott hace semanas con los Cowboys.

Kyle Allen sufrió una fractura de tobillo tras ser tacleado por Jabrill Peppers de los New York Giants, el QB intentó extender una jugada cuando la protección cedía ante los defensivos.

Allen salía hacia su lado derecho cuando fue derribado por la espalda, pero su tobillo quedó atorado y en el video se aprecia cómo sale de su posición normal para quedar “colgando” de la pierna.

Washington QB, Kyle Allen went down with a significant ankle injury.@sportsdocmatt explains the injury and if we will see Allen again this season. pic.twitter.com/mKrkhnpzyv

— FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) November 8, 2020