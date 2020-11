Juego de los Rams pudo ser visto desde los aviones sobre el techo del estadio SoFi

SoFi Stadium, el estadio más caro e imponente del mundo, se convirtió la noche del lunes en la televisión más grande que haya existido.

Imágenes del partido de “Monday Night Football” entre los Rams de Los Ángeles y los Buccaneers de Tampa Bay fueron proyectadas sobre el techo del lujoso inmueble que fue inaugurado el pasado septiembre en Inglewood, muy cerca del aeropuerto internacional de Los Ángeles.

Por encima del hogar de los Rams y los Chargers pasan muchos vuelos para aterrizar en LAX. Quienes hayan estado a bordo en uno de esos aviones durante el partido pudieron disfrutar de imágenes insospechadas, como se aprecia en un video de la propia empresa patrocinadora del estadio.

