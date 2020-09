Encuentran cadáver de hombre hispano en obras junto al estadio SoFi de Inglewood

El cuerpo de un hombre hispano fue encontrado la madrugada del viernes en el área del Estadio SoFi, nueva casa de Los Angeles Rams en la ciudad de Inglewood.

De acuerdo con reportes periodísticos, las autoridades dijeron que la víctima es un hispano de entre 20 y 29 años de edad, quien fue pronunciado muerto a las 2:34 am por las autoridades forenses.

El cuerpo estaba cerca de instalaciones móviles de construcción sobre la calle South Prairie Avenue, la calle principal por la que se accede al colosal estadio. Aunque el inmueble está terminado y ya fue inaugurado el 13 de septiembre aún hay algunas obras menores en el exterior.

A man was found dead near the construction trailer complex at the SoFi Stadium development in Inglewood early Fridayhttps://t.co/rba763vNMR

— KTLA (@KTLA) September 25, 2020