Kamala Harris revela su receta para ‘Thanksgiving’: “En tiempos difíciles siempre recurro a la cocina”

La vicepresidenta electa Kamala Harris compartió este martes la receta de su aderezo para pan de elote y dejó un mensaje que quiere que cale en los hogares estadounidenses durante la festividad de Acción de Gracias: “siempre recurro a la cocina en tiempos difíciles”.

“Este año, quiero compartir con ustedes una de las recetas de cocina favoritas de mi familia”, escribió Harris en Twitter. “Espero que siempre que puedas triunfar en la vida, te brinde tanta calidez como me ha brindado a mí, incluso cuando estoy separada de mis seres queridos”.

La receta de la demócrata californiana para el relleno de pan de elote combina salchicha de cerdo picante, cebollas, manzanas, apio y hierbas para hornear.

During difficult times I have always turned to cooking. This year, I wanted to share one of my family’s favorite Thanksgiving recipes with you. I hope whenever you’re able to make it in life, it brings you as much warmth as it has brought me—even when separated from those I love. pic.twitter.com/68LUeat4fE

