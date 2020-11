Dejan en libertad a Randy Arozarena: No encontraron cargos en su contra

Luego de estar detenido las 48 horas que marca la ley mexicana, mientras se reunían posibles evidencias en su contra, Randy Arozarena fue puesto en libertad porque no se encontraron los argumentos suficientes para procesarlo o llevarlo a juicio.

El pelotero cubano de los Tampa Bay Rays, quien reside en Yucatán, México, fue detenido el martes pasado por “diferencias con un familiar”, ya que, presuntamente, golpeó a su esposa cuando intentaba sustraer de su casa a la fuerza a su hija, según reportaron diversos medios locales.

En redes sociales circuló un video en el que Arozarena sostiene afuera de la casa a su hija en brazos, mientras discute en la calle con sus vecinos, con una patrulla de la policía estatal como testigo.

Luego de la investigación pertinente, el pelotero fue puesto en libertad porque no se encontró nada que pudiera involucrarlo en algo ilícito.

Momentos después de la decisión, el abogado defensor, Carlos Chage, dijo a la prensa que el juez de control tomó la decisión correcta debido a que no había ningún cargo.

A Yucatán newspaper reports #Rays OF Randy Arozarena has been released after a 48-hour hold. His attorney said a judge determined there was not enough evidence to pursue charges after a custody dispute involving his young daughter and her mother. https://t.co/sJB6Sg72Ty

— John Romano (@romano_tbtimes) November 26, 2020