Elyangélica González: Mientras pelea contra la depresión tuvo que ser hospitalizada

Una nueva prueba para Elyangélica González, la periodista de Univision que vemos a diario con sus reportes en ‘Despierta América’. La venezolana compartió la noticia de que este 2020 la volvió a sorprender, esta vez en el hospital por una cirugía de vesícula.

Acompañado de una foto con la típica bata del hospital y en lo que parece ser el cuarto del nosocomio, escribió lo siguiente:

“#AGRADECIDA Este año Thanksgivings 🦃 me encontró convaleciente, pero no puedo dejar de dar gracias a Dios y a la vida por permitirme estar con mi familia ❤️ y por todas las bendiciones que en medio de tantas adversidades en este 2020, igualmente tuvimos. No se preocupen, fue una cirugía de vesícula y me siento muy fuerte 💪🏻. Gracias también a todos y cada uno de quienes han estado pendientes de mi, a los cercanos y a quienes me han escrito por DM. Gracias y bendiciones para cada uno de ustedes. Deseo que hoy en tu mesa, más que una cena espectacular 👏🏻, haya amor 💕 , paz 🕊 y sobre todo haya unión y humanidad, el mundo lo necesita. ¡Gracias, Gracias, Gracias! #vamospormas #vamoscontodo #seguimosjuntos”.

Elyangélica había sorprendido hace una semanas cuando, en medio de ‘Sin Rollo’, mientras hablaban de la confesión que hicieron Gloria, Lili y Emily Estefan sobre la depresión que pasó cada una, ella no pudo contener el llanto y explicó que en este momento estaba transitando por algo parecido.

Que era algo con lo que luchaba pues mientras todos hablaban a su alrededor de sus virtudes, ella no podía verlas. Su compañeros la consolaron y desde ese momento recibió un aluvión de amor de los televidentes a través de las redes sociales.

Elyangélica, ya está fuera de peligro y acompañada de su familia. Luego del susto, como ella misma dice, se siente aun más fuerte.

REVIVE AQUÍ SU CONFESIÓN: