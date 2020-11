Allisson Lozz confiesa que podría quedar completamente ciega

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Allisson Lozz, quien protagonizó varias telenovelas infantiles en Televisa y que poco después decidió retirarse del mundo artístico para dedicarse por completo a su familia y la religión, causó revuelo en redes sociales al compartir que está perdiendo la vista y que, según los médicos, podría quedar completamente ciega.

Fue durante una transmisión en vivo con sus seguidores de Instagram, en donde la actriz reveló que le cuesta mucho trabajo leer lo comentarios debido a lo serios problemas de visión que le detectaron cuando tenía 18 años, época en la que decidió someterse a una operación láser para mejorar su visión, pero no pudo ser posible.

“Cuando tenía 18 años yo estaba feliz porque ya me iba a hacer mi cirugía láser, yo vivía en ese momento en Chihuahua, en donde me dijeron: ‘No puedes, tu retina es muy delgada y tu ojo es muy ovalado, entonces no eres candidata a cirugía’, casi muero“, narró.

En el video, la actriz de ‘Al Diablo Con Los Guapos’ y ‘En Nombre Del Amor’ también compartió que, aunque está muy joven, los doctores le aseguraron que dejaría de ver a los 30 años debido a que tiene la retina muy delgada.

“Ya mis ojitos no me dan, estoy muy ciega desde muy jovencita y me dijeron que para los 30 según ya no iba a ver nada. Entonces tengo 28, faltan 2 para ya no ver nada, según, esperemos que la tecnología avance más“, añadió.

Por supuesto, las declaraciones causaron preocupación entre sus fanáticos, quienes no dudaron en hacerle llegar mensajes de apoyo y muestras de cariño.