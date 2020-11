Luz Elena González narra su experiencia con Lupita Jones : “No podía tocar nada del refrigerador”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Cuando tenía 20 años de edad, Luz Elena González saltó a la fama gracias a su participación en el concurso Nuestra Belleza México, con el que obtuvo el tercer lugar nacional en 1994 representando a su estado natal, Jalisco.

Sin embargo, lo que parecía ser uno de los logros más importantes para la mexicana, pronto se convirtió en una desafortunada experiencia debido a los malos tratos que obtuvo por parte de Lupita Jones, quien ya se desempeñaba como una de las principales organizadoras del certamen a nivel nacional.

Fue en el programa ‘Aquí contigo’, de El Heraldo Televisión, en donde la ex reina de belleza recordó su experiencia como participante, en donde confesó que antes de dar el siguiente paso y representar a su país a nivel internacional, decidió retirarse debido a una fuerte diferencia que tuvo con Jones.

“Yo gané el tercer lugar en el nacional, me vine a vivir a la Ciudad de México y me dio hospedaje un par de meses en un departamento donde recibían a las chicas que habían ganado los primeros lugares de Nuestra Belleza y que tenían la beca para estudiar en el CEA, en ese tiempo estaba su ex cuñada, y yo me quedé ahí y me dijeron ‘sólo puedes estar dos meses’, pero cuando llegué ahí las reglas fueron muy claras, el cuarto de la cuñada siempre estaba cerrado con llave, sólo me podían hablar por teléfono mis papás en la noche o muy temprano en la mañana. No podía tocar nada del refrigerador porque no era mío, tenía yo que comprarlo“, señaló.

Además, compartió que tuvo que comprar una colchoneta para poder dormir en la habitación que le fue asignada y en ese momento lo único que tenía como pertenencia era un automóvil que ganó cuando fue elegida como una de las tres mujeres más bellas de México.

Debido a las restricciones que tenía, la actriz reveló que decidió rechazar su preparación e irse a vivir con un novio a quien conoció durante sus estudios en el Centro de Educación Artística de Televisa: “No aguanté, me hice novia de un chico que se llama Roy y me quedaba con él porque podría comer, desayunar y cenar. Con una semana de estar ahí (en el departamento) me empezó a dar mucha tristeza y depresión“, añadió.

Y recordó cómo se enteró que Lupita Jones ya había decidió enviar a otra concursante en su lugar:

“Me dice: ‘Ya no puedes ir al concurso’, ya no tuve la oportunidad de irme a ese certamen internacional y mandó a otra chica“, comentó.

Tras las declaraciones de otras ex reinas de belleza como Sofía Aragón, quien hace unos días habló de la violencia simbólica que sufrió durante su preparación para Miss Universo, Luz Elena dijo estar satisfecha de que finalmente saliera a la luz la realidad que viven las concursantes a manos de Lupita Jones, situación que, en su momento pensó, algún día sucedería.

“Yo en algún momento de mi vida pensé: ‘Esto algún día va a reventar, va a salir a la luz pública’. La verdad yo fui la primer Nuestra Belleza“.

Antes de finalizar, la mexicana confesó que no volvió a tener relación con la actual Directora de Mexicana Universal en por lo menos diez años: “Me dolió mucho porque jamás volvió a hablar conmigo durante muchos años, había eventos de nuestra belleza donde yo no era requerida. Me la encontraba en los pasillos donde trabajábamos y no me saludaba, se seguía de largo, hasta después de unos diez años“.