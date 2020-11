Semana mortal: El COVID-19 mata otro policía hispano en Houston y a un trabajador municipal

TEXAS – La Policía de Houston sufrió la perdida de uno de sus oficiales, que perdió su batalla con el COVID-19 este viernes, según informó el jefe de la policia Art Acevedo.

El policía Ernest Leal Jr., de 60 años, murió el viernes después de haber estado internado desde octubre en un hospital.

Leal comenzó su servicio con la Policía de Houston en 1984 y recientemente formaba parte de una división del departamento dedicada a cerrar establecimientos de apuestas ilegales y salones de masajes ilegales.

La muerte de Leal es la quinta de un policía de Houston en lo que va del año corriente y se suma a las otras tres muertes de oficiales que formaban parte de otros departamentos locales y perdieron sus respectivas batallas con el COVID-19 aun estando en servicio.

It is with the heaviest of hearts that we announce the death of @houstonpolice Officer Ernest Leal, Jr. He battled COVID-19 with great vigor and courage.

Thank you to all who prayed and sent thoughts of healing and comfort to him and his family. RIP faithful servant. pic.twitter.com/K9QP62te5m

— Chief Art Acevedo (@ArtAcevedo) November 28, 2020