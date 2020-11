Mike Tyson cumple su palabra con un buen show, pero los jueces le niegan la victoria

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El retorno de Mike Tyson al ring luego de 15 años fue un éxito: el excampeón mundial de peso completo se vio bien a sus 54 años de edad -como lo había prometido- y dominó a Roy Jones Jr. en los ocho rounds de combate que entretuvo al público que pudo ver a estos inmortales del boxeo.

Sin embargo, la decisión fue un sorprendente empate. Mike Tyson tuvo la clase de aceptar la decisión porque lo que le importa es “entretener al público, la gente estuvo feliz”.

#TysonJones is scored a draw! 👀 Mike Tyson agrees.

Roy Jones Jr not so much… 😂 pic.twitter.com/XgwOyyQx3W — Boxing on BT Sport 🥊 (@BTSportBoxing) November 29, 2020

“Iron Mike”, en tremenda forma, fue el peleador más activo a pesar de ser tres años mayor que su oponente, y conectó los mejores golpes en el ring instalado en el Staples Center de Los Ángeles.

Obviamente sin el poder de sus años dorados pero sí con su estilo único para atacar con fiereza y soltar cañonazos, Tyson mantuvo incómodo la mayor parte del tiempo a Jones Jr., quien trató de pelear por fuera.

Absurdly the unofficial WBC scorecards had #TysonJones a draw when Tyson clearly dominated. Chad Dawson 76-76, Christy Martin 79-73 Tyson, Vinny Paz pure insanity card of 80-76 Jones. #boxing — Dan Rafael (@DanRafael1) November 29, 2020

Jones Jr. dijo que todo le dolía tras el pleito diciendo que Tyson pega muy fuerte.

En redes sociales, la gente del boxeo festejó el evento, como George Foreman, otro grande, quien afirmó que es la mejor pelea de exhibición que ha visto.

Best exhibition I have ever seen — George Foreman (@GeorgeForeman) November 29, 2020

Durante la transmisión, que en Estados Unidos solo pudo verse en pago por evento, el legendario rapero Snoop Dogg estuvo haciendo comentarios y uno de ellos se volvió sensación de redes sociales al decir: “Esto es como dos de mis tíos peleando en la carne asada”.

🗣️ Snoop Dogg: "This is like two of my uncles fighting at the barbecue."#TysonJones pic.twitter.com/z4eUw0Cm4i — Osama Bin Guapo 🕊️ (@iam_saucestain) November 29, 2020

En una de las peleas preliminares, Jake Paul propinó un terrible nocaut al exjugador de la NBA Nate Robinson, el hombre que llegó a ser campeón del concurso de clavadas. Se disputaba el segundo asalto cuando Paul conectó fuerte de derecha directo a la quijada y Robinson cayó con la cabeza sobre la lona en dramática imagen.

In case y’all didn’t see the end of the Nate Robinson vs Jake Paul fight… Goodness gracious pic.twitter.com/8W736B5XRt — Reggie Chatman Jr. (@ReggieChatman) November 29, 2020

