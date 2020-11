Así se encararon Mike Tyson y Roy Jones en la ceremonia de pesaje

Todo está listo para el regreso al ring de Mike Tyson y una muestra es la ceremonia de pesaje que se llevó a cabo este viernes donde por fin se encaró con Roy Jones Jr. para mostrar que ambos pugilistas están al punto para el pleito del sábado.

Mike Tyson registró un total de 220.4 libras en el pesaje. Como dato curioso, Tyson pesó 13 libras menos que en su pelea contra McBride. Roy Jones Jr marcó en la báscula un total de 210 libras.

En el pesaje, tanto Tyson como Roy Jones, lucieron muy buena forma física, especialmente para dos tipos con más de 50 años de edad.

For the first time in 15 years, Iron Mike weighs in and looks into the soul of his opponent 🥶

Mike Tyson faces off with Roy Jones Jr ahead of tomorrow night's fight 🙌#TysonJones | Saturday, 1am | BT Sport Box Office pic.twitter.com/gmkOqVP1Sl

— Boxing on BT Sport 🥊 (@BTSportBoxing) November 27, 2020