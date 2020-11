Qué signos zodiacales son los que más rápido superan una ruptura

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Terminar una relación es difícil y no todas las personas reaccionan de la misma manera. Hay quienes tardan tiempo en superarlo y necesitan el apoyo de todos los que están a su alrededor, otros en cambio, no tardan mucho y pasan la página muy rápido.

De acuerdo con la astrología, el que una persona superar rápidamente una ruptura depende del signo zodiacal y es que existen algunos que por su personalidad les es mucho más sencillo pasar el trago amargo. A continuación, te decimos cuáles son basados en un ranking del sitio Horóscopo negro.

Aries

Su fuerte personalidad le permite superar rápidamente a su ex y es que tiene bien claro que vida solo hay una y trata de no perder su tiempo sufriendo por lo que ya pasó. Las segundas oportunidades no son del estilo de Aries ya que es común que no busque el amor, sino que el amor siempre lo encuentra.

Leo

La confianza en sí mismo lo hace cambiar la página fácilmente; podría pensar en su ex una vez, pero jamás lo hará más de dos veces. No se aferra a una relación que no funcionó y la pasión que sintió alguna vez por una persona desaparece rápidamente.

Sagitario

Cuando una relación se acaba, Sagitario no tiene ningún inconveniente para seguir adelante. Le gusta disfrutar de la vida y conocer gente nueva. Si bien podría hacer un poco de drama, solo le dura uno o dos días, después estará listo para otra aventura.

Acuario

A este signo le cuesta asimilar una ruptura y ser consciente de que ya no estará más con esa persona, pero una vez que abre su horizonte ya no vuelve a mirar atrás. Se toma el tiempo necesario para estar solo antes de involucrarse en otra relación.

