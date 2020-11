Chivas, David Luiz y Pep Guardiola le envían sus mejores deseos a Raúl Jiménez

Luego de que Raúl Jiménez sufriera una fractura de cráneo y fuera intervenido quirúrgicamente con éxito, las Chivas se olvidaron de la rivalidad y le desearon una pronta recuperación al canterano americanista. Otras figuras que también le enviaron “buena vibra” fueron David Luiz, el hombre con el que chocó durante el partido y Pep Guardiola, el entrenador del Manchester City.

“Todos en México estamos contigo, Raul Jiménez. #FuerzaRaul“, escribió el club rojiblanco en su cuenta de Twitter.

Por su parte, David Luiz, el hombre que le asestó de forma accidental el golpe en la cabeza, le pidió a sus fans que oren por la salud de su colega.

“Triste día para nosotros. Tenemos que luchar juntos hasta el final. También quiero agradecer por todos los mensajes y pedir a todos que oren por Raúl Jiménez. Recupérate pronto hermano“, publicó el brasileño en su cuenta de Instagram.

De forma similar, Joe Willock, el capitán del Arsenal, el equipo contra el que jugaban los Wolves cuando se suscitó el incidente, sumó los buenos deseos de parte de todo el equipo.

“De parte del club y de mí, le damos nuestros mejores saludos a Raúl Jiménez. Esperamos que se recupere bien. Fue un mal incidente”, mencionó en la conferencia de prensa posterior al partido, antes de que se supiera el diagnóstico de Jiménez.

Finalmente, Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, equipo de la liga donde se desempeña el futbolista mexicano también se solidarizó.

“Todos nosotros esperamos que Raúl Jiménez y David Luiz estén bien. Escuché que Raúl Jiménez tuvo una cirugía así que deseamos que salga bien ya que por supuesto eso es lo más importante”, dijo el estratega en conferencia de prensa este lunes.

🗣"Hopefully they both are well"

Manchester City boss Pep Guardiola has sent his best wishes to Raul Jimenez & David Luiz after their head collision pic.twitter.com/nQE0QngPjJ

