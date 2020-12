Horóscopo: Qué le espera al signo de Virgo en este mes de diciembre 2020

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

VIRGO

TUS PLANETAS ESTE MES. Una revisión del pasado familiar trae mucha movilización interna. Tu papá va a ser quien, desde donde sea que esté y de la manera que sea, te empuje a ir a fondo con imágenes encapsuladas, ayudándote a crecer, más allá de que esa sea o no su intención.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Con la Luna en la zona del trabajo, prepárate para algún imprevisto. Acuario exaltado aquí va a traer alguna situación que no estaba en tus planes. Igual, y porque eres de Virgo y entiendes que en el universo todo es ordenado, recuerda que hasta lo no planificado forma parte de lo planificado por la ENERGÍA UNIVERSAL.

AMOR Y SEXO. No idealices, no te pongas en el rol de la persona que salva, porque vas a terminar siendo la víctima. Lo mejor de Neptuno en la zona del amor es la sincronicidad y la intimidad que genera cuando este planeta está bien entendido.

EL DESAFÍO. No disipes tu energía.

LA OPORTUNIDAD. Se expande tu círculo de amistades.

TU ALIADO. Aries reconoce tu sabiduría.

