Jugador de origen latino de la NFL tiene cáncer

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El pateador de los Colts de ascendencia mexicana, Rigoberto Sánchez, reveló a través de sus redes sociales que fue diagnosticado con cáncer y que será sometido a una intervención quirúrgica este martes para que le sea extirpado un tumor canceroso.

Pese a la mala noticia, el jugador se lee optimista y aprovechó el mensaje para agradecerle a los médicos que lo han atendido y a su familia por el apoyo incondicional.

“Como dije antes, el plan de Dios siempre será más grande que mis planes. Muy agradecido de estar rodeado de médicos que me ayudaron a detectar el tumor canceroso antes de que se extendiera por todo mi cuerpo. Me operaré el martes y sé que no será un bache fácil en el camino, pero sé que tengo a mi increíble esposa apoyándome junto con familiares, entrenadores y amigos que se acercan”, expresó Rigoberto Sánchez en su cuenta de Instagram.

“Desafortunadamente, hay cosas que no puedes controlar en la vida y esta es una de ellas. Ningún plan o preparación me hubiera preparado para este tipo de adversidad, pero como le dije a mi esposa, no podemos acobardarnos. Sigue esforzándote por volver más fuerte que nunca. Me enferma tener que perderme un rato jugando al lado de mis hermanos, pero sé que lo aguantarán”, finalizó.

Tras el mensaje, en el que no especificó el tipo de cáncer que tiene, de inmediato sus seguidores reaccionaron en los comentarios con mensajes de apoyo, incluida la cuenta oficial de la NFL, que le publicó 3 veces el emoji con las manos juntas en posición de orar.

LEER MÁS SOBRE RIGOBERTO SÁNCHEZ: