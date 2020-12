AMLO optimista a 2 años de gobierno; asegura sentar las bases para la transformación de México

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

A dos años de asumir la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador se muestra optimista para cumplir con sus cuatro años que le faltan al frente de la nación azteca. Durante su mensaje en Palacio Nacional con motivo de su segundo año de gobierno, aseguró que en México ya se sentaron las bases para la transformación de México.

“Lo más importante es que ya están sentadas las bases de la transformación. A dos años de ocupar la Presidencia, puedo afirmar que ya logramos ese objetivo. Repito: sentar las bases para la transformación de México”, dijo.

“¿En qué consiste sentar las bases para transformar a México? Consiste en que ahora se respeta la Constitución; hay legalidad y democracia; se garantizan las libertades y el derecho a disentir; hay transparencia plena y derecho a la información; no se censura a nadie; no se violan los derechos humanos; no se reprime al pueblo; no se organizan fraudes electorales desde el poder federal “, destacó.

El presidente mexicano se muestra confiando en que la mayoría de los mexicanos lo respalda a pesar de la oposición.

“Amigas y amigos, no todo es perfecto ni aspiramos al pensamiento único, ni al consenso. Ya estamos conscientes de que existe oposición a nuestro Gobierno y eso es legítimo y normal en una auténtica democracia… Sin embargo, la mayoría de los mexicanos está respaldando a nuestro Gobierno en la última encuesta, porque yo tengo otro dato. El 71 por ciento de los ciudadanos mexicanos decían que sigamos gobernando y con eso tenemos”, afirmó.

El tabasqueño agradeció a quienes le tienen confianza en su gobierno y prometió no fallar.

“No les he fallado y no les fallaré. Sigamos todos promoviendo el bien, enalteciendo a nuestra Patria y haciendo historia. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!”, exclamó el presidente ante 80 asistentes que lo acompañaron.

Durante su discurso, aseguró que ya se cumplieron 97 de los 100 compromisos que anunció cuando tomó posesión el 1 de diciembre de 2018.

“De 100 compromisos presentados hace dos años en el Zócalo, hemos cumplido 97, sólo están pendientes o en proceso tres, descentralizar el Gobierno federal, impulsar el desarrollo de fuentes de energía renovables mediante la rehabilitación de las hidroeléctricas, y conocer la verdad acerca de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa”, comentó.

Confiado en su estrategia que lleva al frente del ejecutivo, el tabasqueño asegura que el dinero que antes se robaban ahora llega a quienes más lo necesitan. Asegura que actualmente el 70 por ciento de los hogares mexicanos recibe algún programa social y el otro 30 por ciento vive mejores condiciones económicas y de trabajo.

“Es un timbre de orgullo el que a pesar de la crisis sanitaria y económica que provocó la pandemia y con todo el sufrimiento causado, no dejamos de trabajar para consumar la cuarta transformación de la vida pública de México y es evidente que si avanzamos y resistimos es porque nos decidimos a enfrentar en primer término la peste de la corrupción que tanto daño ha causado a México y a su pueblo”, aseguró.

Crisis económica y Pandemia por COVID-19

El optimismo de López Obrador se ve reflejado ante la crisis económica y el combate a la pandemia por COVID-19. Entrega, eficacia y estrategias no convencionales, es lo que ha permitido salir poco a poco de la adversidad, asegura.

“En vez de quedarnos con los brazos cruzados, decidimos enfrentar tanto la crisis sanitaria como la económica con entrega, eficacia y con estrategias no convencionales que nos han permitido ir saliendo poco a poco de la adversidad por el bien del pueblo y de nuestra Nación”, afirmó.

Han pasado ya nueve meses de que inició en México la pandemia por Covid-19 y el presidente insiste en que su gobierno no se ha visto rebasado por la emergencia sanitaria, esto a pesar de la llamada de atención por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) quien pidió seriedad a México ante la pandemia.

“No nos hemos visto rebasados: hemos procurado que a ningún enfermo le falte atención médica y hospitalaria y hemos salvado miles de vidas”, expresó.

“Se han instalado 32 mil 203 camas generales y 10 mil 735 con ventiladores, se capacitó a 193 mil 645 médicos generales, se compraron equipos, se contrató a 71 mil trabajadores de la salud”, detalló.

Como parte de la estrategia para revertir la crisis económica, el mandatario mexicano destacó algunas acciones como el aumento al salario mínimo en 30%.

“En dos años ha aumentado el salario mínimo en 30 % en términos reales, como no sucedió en los últimos 36 años del periodo neoliberal ni en épocas anteriores”, comentó.

Dijo que otra de las decisiones trascendentes en estos dos años de su gobierno fue cancelar el aeropuerto de Texcoco y construir el Aeropuerto Felipe Ángeles.

“En estos dos años tomamos decisiones trascendentes. Por mandato popular, cancelamos el proyecto del aeropuerto de Texcoco y estamos construyendo el aeropuerto civil y militar General Felipe Ángeles que nos permitirá ahorrar 220 mil millones de pesos y que será inaugurado el 21 de marzo de 2022”, agregó.

2° Año de Gobierno 2018-2020 https://t.co/va6BT0boeI — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 1, 2020

Austeridad, ahorros y remesas

El Presidente Andrés Manuel López Obrador presumió un ahorro un billón 300 mil millones de pesos en compras y contratos. Dijo que su gestión redujo al mínimo el robo de combustible.

“Disminuyendo drásticamente la defraudación fiscal y otras malas prácticas dañinas que proliferaron en la hacienda pública en el antiguo régimen”, dijo.

Indicó que antes de asumir el mandato popular, elaboró un plan de desarrollo que surgió gracias a que durante muchos años recorrió el país.

“Así fue como llegamos a la conclusión de que eran mayores las posibilidades de cambio que el estancamiento y la decadencia. Hacer realidad la transformación dependía en primer lugar de enfrentar el grave problema de la corrupción“, mencionó.

Para el Presidente Andrés Manuel López Obrador, los migrantes y los millones de remesas que han enviado a sus familias en México, son un “milagro social”.

“Esta muestra de fraternidad, de heroísmo por parte de nuestros connacionales en el extranjero puede calificarse como una especie de milagro social que fortalece nuestra creencia en la extraordinaria fraternidad del pueblo de México. Allá o acá, siempre nuestro pueblo solidario”, dijo.

El ejecutivo tabasqueño destacó que, a pesar de la crisis y la pandemia, se registra un aumento del 10 por ciento de las remesas que llegan desde Estados Unidos.

“Este año, a pesar de la pandemia, esos envíos de dinero llegarán a la suma récord de 40 mil millones de dólares“, aseveró.

Reconocimiento a las Fuerzas Armadas

La labor de las Fuerzas Armadas fue reconocida por el presidente Andrés Manuel López Obrador por la “nueva etapa” en la que se han convertido las corporaciones militares. El involucramiento de militares en acciones multitarea fue presentado como un logro por el ejecutivo mexicano.

“Dragan ríos, limpian playas, construyen canales, aeropuertos y sucursales del Banco de Bienestar”, describió.

“Administran puertos, vigilan aduanas y cultivan en viveros millones de árboles para sembrar parcelas comunales, ejidales y pequeñas propiedades; en fin, las Fuerzas Armadas están inaugurando una etapa nueva en su función de servicio a México”.

AMLO celebró la creación de la Guardia Nacional, que cuenta ya con 98 mil efectivos, desplegados en 176 coordinaciones regionales, ubicadas en las 31 entidades del País.

Informó que para el 2021, el objetivo es que la nueva corporación llegue a los 150 mil elementos, para cubrir la totalidad de las 266 coordinaciones.

A lo largo de estos 24 meses, López Obrador ofreció ocho informes, dos por los primeros 100 días de cada año, dos en la fecha de la elección presidencial de 2018, dos más cada primero de septiembre y los de aniversario de su llegada al poder.

El presidente tabasqueño ya realizó 504 conferencias ‘mañaneras’ y recorrió cientos de miles de kilómetros en giras por todos los estados del País, además de realizar un único viaje al extranjero, para reunirse con su homólogo estadounidense Donald Trump, en la Casa Blanca.

De esta manera el presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene su optimismo en alcanzar la meta de sus 100 compromisos, contener los estragos de la crisis económica y la pandemia por COVID-19, además de sentar las bases, dijo, de la transformación de México.

