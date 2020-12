Madre fue baleada en el cementerio enterrando a su hijo, víctima de tiroteo policial en Florida

Quasheda Pierce recibió un disparo accidental mientras acudía el sepelio de su hijo Sincere Pierce (18), adolescente que murió baleado por un ayudante de alguacil el mes pasado en Florida.

La madre de 39 años fue herida el sábado en el Riverview Memorial Gardens en Cocoa, mientras su hijo estaba siendo sepultado, dos semanas después de que él y Angelo Crooms (16) murieran baleados por dos agentes del alguacil del condado Brevard, durante una parada de tráfico.

La policía dijo que el sábado la madre y un adolescente no identificado de 16 años fueron alcanzados cuando un arma que ese menor llevó al entierro “experimentó una descarga accidental” y los golpeó a ambos, informó Fox News Orlando.

La bala atravesó la pierna del adolescente armado y luego la pierna de Quasheda Pierce. Ambos fueron hospitalizados en condición estable.

El tiroteo hizo que docenas de dolientes se apresuraran a buscar sus autos justo cuando bajaban el ataúd de Sincere a su tumba, reportó Florida Today.

El 13 de noviembre, los agentes Jafet Santiago Miranda y Carson Hendren intentaron detener el automóvil donde se encontraban los dos adolescentes Pierce y Crooms, quienes se alejaron a pesar de las repetidas órdenes de “parar el vehículo”, según muestran las imágenes de la cámara corporal del incidente. Mientras la investigación de las muertes continúa, ambos oficiales han sido puestos en licencia administrativa remunerada.

