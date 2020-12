A qué signos del Zodiaco nunca debes confiar un secreto, de acuerdo con un astrólogo

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Hay amigos a quienes se les puede confiar todos nuestros secretos más profundos (y oscuros), sin embargo, otros no son capaces de guardarse nada y ventilan nuestras intimidades. Si tienes planeado hacer una fiesta sorpresa, ellos lo arruinan todo porque no entienden que hay cosas que no se deben decir.

De acuerdo con el astrólogo Jaime Wright, este comportamiento en las personas depende de los signos zodiacales y desde el sitio PureWow, comparte cuáles son aquellos a los que nunca debes confiar un secreto porque no podrán guardarlo.

Géminis

Su planeta regente es Mercurio, el de las comunicaciones, y eso los hace demasiado platicadores. Son el alma de la fiesta y no deben ser considerados en la planificación de una reunión sorpresa porque lo divulgarán a cualquiera. No es que les guste arruinarlo, pero les gusta regirse bajo sus propias reglas.

Virgo

Este signo también está gobernado por Mercurio y les encanta involucrarse en la vida de las demás personas. Saben ayudar, pero a su manera y si cometes el error de no hacer lo que Virgo dice, se desahogará con cualquier persona que se encuentre en su camino. Esto, incluyo contar tus más valiosos secretos.

Sagitario

Los sagitarianos se preocupan por los hechos y la verdad; son de los que no se detienen hasta descubrirlo todo. Son intensos y carismáticos, no es raro que sean muy hábiles para contar historias y les encanta exagerar el drama. Si una historia es lo suficientemente buena, no dudarán en compartirla por más confidencial que sea.

