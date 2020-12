Los encontraron semidesnudos: 30 inmigrantes fueron rescatados en Texas

TEXAS – Investigadores de la Policía de Houston dijeron que 30 inmigrantes indocumentados fueron rescatados el jueves en la noche de una casa en el suroeste de la ciudad.

Según la Policía el descubrimiento fue posible porque un hombre en ropa interior logró escaparse y salió a la calle para pedir ayuda.

El incidente se registró en una vivienda ubicada en la cuadra 4800 Raven Ridge Drive. El hombre se puso a gritar que él y otros más habían sido secuestrados.

Según testigos, el hombre contó que él y otras 30 personas más se encontraban retenidas contra su voluntad en una casa del barrio.

Oficiales rescataron a 29 hombres y una mujer y encontraron evidencia de que se trataba de una operación de tráfico humano, por lo que se decidió llamar al Departamento de Seguridad Nacional.

Southwest officers are at 4800 Raven Ridge. Officers received a report of a male in his briefs running down the street yelling that he had been kidnapped. The male advised that thirty more people were being held hostage in the house. Officers made entry and rescued approximately pic.twitter.com/kRWS89zuUy

— Houston Police (@houstonpolice) December 4, 2020